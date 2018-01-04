Trabzonsporlu Mas, resmen Boca Juniors'ta

Trabzonspor, sol kanat oyuncusu Emmanuel Mas'ın transferi konusunda Arjantin'in Boca Juniors Kulübü ile anlaştığını borsaya bildirdi.
2 MİLYON 300 BİN EURO
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros'un Club Atletico Boca Juniors'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Club Atletico Boca Juniors, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 300 bin euro ödeyecektir. Ayrıca, oyuncumuz alacaklarının 100 bin avroluk kısmından feragat etmiştir."