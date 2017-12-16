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Trabzonsporlu N'Doye: Boş sözleşmeye bile imza atarım

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan N'Doye, Trabzonspor'da kalmak istiyor.

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Trabzonsporlu N'Doye: Boş sözleşmeye bile imza atarım

N'Doye Trabzon'da kalmak için her şeyi yapıyor...ü

BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATARIM

Gazete Habertürk'ün haberine göre Trabzonspor'un en sorunsuz yabancı futbolcularının başında gelen N’Doye, sezon sonunda bitecek sözleşmesi öncesi büyük jest yaptı. Yöneticilerle masaya oturan yıldız futbolcunun Trabzon’da mutlu olduğunu ve futbolu Trabzon’da bırakmak istediğini belirterek, “Getirin boş mukaveleye imza atayım” dedi.

32 yaşındaki N’Doye, daha önce Bordo-Mavili kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyordu. Ancak feda sezonunda bu rakamı 1 milyon 700 bin Euro’la indirmişti.

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