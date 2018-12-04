Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbi maçın ardından ortaya çıkan bir görüntü çok konuşuldu. Şenol Güneş'in, siyah-beyazlı takımın sembol sevinci olan "kartal pençesi" yaptığı objektiflere yansıdı. Ancak gerçek sonradan anlaşıldı.

ŞENOL GÜNEŞ BİR POZİSYONU ANLATTI

Şenol Güneş'in "kartal pençesi" hareketi yaptığını düşünen Trabzonsporlular deneyimli teknik adama büyük tepki gösterdi. Yerel medya Şenol Güneş'in adının sokaklardan ve stattan silinmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Trabzon cephesinin tepkilerinin aksine ortaya çıkan bir video olayın aslını ortaya çıkardı. Oyuncularıyla galibiyeti kutlamak için orta sahaya gelen Güneş'in "kartal pançesi" yapmadığı, Necip, Tolga ve Oğuzhan'a bir pozisyonu anlattığı ortaya çıktı.

Trabzonsporlular Şenol Güneş'in hareketini tartışıyor - İZLE