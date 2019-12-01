Trabzonsporluların kırmızı kart beklediği pozisyon

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Çekişmeli geçen mücadelede yaşanan bir pozisyon sonrası ortam iyice gerildi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
Trabzonsporlular, ikili mücadele sonrası Pereira'ya vuran Ömer Bayram'ın kırmızı kart görmesi gerektiğini söylese de, maçın hakemi Ali Palabıyık aynı görüşte değildi.
Palabıyık, Ömer'e ve kendisine itiraz eden Sosa'ya sarı kart gösterdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
RIDVAN DİLMEN NE DEDİ?
Öte yandan pozisyonu değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Kırmızı kart verseydi ağır olurdu" dedi.