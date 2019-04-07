Trabzonspor'un altyapı 11'i

Spor Toto Süper Lig'de 46 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, geride kalan 27 haftada altyapısından gelen 11 futbolcudan yararlandı.

Bordo-mavililerde, söz konusu dönemde altyapıdan yetişen oyunculara Antalyaspor maçında oynayan Murat Cem Akpınar da eklendi.

Karadeniz ekibinde Murat Cem Akpınar'ın yanı sıra, altyapıdan Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Hasan Batuhan Artarslan, Berkay Sefa Kara ve devre arasında başka takımlara giden Mustafa Akbaş ile Zeki Yavru görev yaptı.

Bordo-mavili takımda, Ali Osman Karnapoğlu, Behlül Aydın, Kağan Muradoğlu, Kerem Baykuş, Koray Kılıç, Muzaffer Cem Kablan, Oğuzhan Açıl, Tayyip Ebrar Cumhur, Tunahan Ergül gibi 9 oyuncu da A takım kadrosuna zaman zaman dahil edildi.

Gol katkısı 6'ya yükseldi

Antalyaspor maçında son 2 dakika oyuna giren Murat Cem Akpınar'ın attığı gol ile altyapı oyuncularının skora katkısı da 6'ya çıktı.

Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür 2'şer gol ,Yusuf Yazıcı da 1 golle takıma destek verdi. Söz konusu oyuncular, asistleriyle de takımlarının hücum gücünü arttırdı.

Altyapı oyuncularının gol attığı maçlarda bordo-mavili takım 10 puan topladı. Karadeniz ekibi, bu oyuncuların gol attığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

En fazla süreyi kaptan aldı

Trabzonspor'da takım kaptanlığı görevine getirilen Yusuf Yazıcı, söz konusu oyuncular içerisinde ligde en fazla süre alan isim oldu.

Bordo-mavili takımın 22 yaşındaki kaptanı, 23 maçta bin 759 dakika görev alırken, onu 22 maçta bin 631 dakika oynayan Abdülkadir Ömür takip etti.

Hüseyin Türkmen 16 maçta bin 386, Uğurcan Çakır 13 maçta bin 170, Abdulkadir Parmak 12 maçta 747, Mustafa Akbaş 4 maçta 360, Arda Akbulut 2 maçta 180, Zeki Yavru 1 maçta 90, Hasan Batuhan Artarslan 9 maçta 69, Berkay Sefa Kara 1 maçta 10, Murat Cem Akpınar da 1 maçta 2 dakika görev yaptı.