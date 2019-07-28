Trabzonspor'un Avusturya kampı bitiyor

Avusturya'nın Linz kentinde, 20 Temmuz'da kampa giren ve oynadığı 3 hazırlık maçında Macaristan İkinci Lig ekiplerinden Haladas ile 0-0, Almanya'nın Hoffenheim takımı ile 3-3, İtalya temsilcisi Parma ile de 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, yarın kamptaki son hazırlık karşılaşmasında bir başka İtalyan ekibi Verona ile karşılaşacak.

AVRUPA HEYECANI BAŞLIYOR

Trabzonspor, Venue kasabasında TSİ 19.00'da oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçla Avusturya'daki hazırlıklarını tamamlayacak.

Karşılaşmanın ardından özel uçakla Trabzon'a dönecek olan

oyuncular ve teknik heyet, kamp çalışmalarının ardından 3 günlük izin yapacak.

Karadeniz ekibi, daha sonra kendi tesislerinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.