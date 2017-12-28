Trabzonspor'un en istikrarlısı Pereira

Süper Lig'de 2017-2018 sezonun ilk yarısını 29 puanla 7. sırada tamamlayan Trabzonspor'da en istikrarlı oyuncu Portekizli futbolcu Jaoa Pereira oldu.

530 DAKİKA SAHADA KALDI

Trabzonspor'a geçen sezon devre arasında Portekiz'in Sporting Lizbon takımından transfer edilen sağ bek oyuncusu, sezonun ilk yarısında en çok tercih edilen futbolcuların başında geldi. Pereira, 24 futbolcunun görev yaptığı ilk yarıda 17 maçın tamamında 90'ar dakika olmak üzere bin 530 dakika sahada kalmayı başardı.

Bordo-mavililerde, Pereira'yı 17 maçta bin 336 dakika görev alan Yusuf Yazıcı, 15 maçta bin 315 dakika forma giyen Okay Yokuşlu, 14 maçta bin 260 dakika sahada kalan Onur Recep Kıvrak takip etti.

KAMİL AHMET FORMA GİYMEDİ

Karadeniz ekibinde, genç kaleci Arda Akbulut, Abdurrahim Dursun, Hasan Batuhan Artarslan ile Eskişehirspor'dan sezon başında ayrılarak Trabzonspor'a gelen Kamil Ahmet Çörekçi, ligde görev alamadı.

EN GOLCÜ BURAK

Süper Lig'de sezonunun ilk yarısında Trabzonspor'un en skorer ismi Burak Yılmaz oldu.