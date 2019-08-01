Trabzonspor'un formalarına büyük ilgi

Trabzonspor, son yılların en iyi forma tanıtımlarından birine imza attı.
Yöreye özgü "keşan" motiflerinin yer aldığı forma, Abdülkadir Ömür'ün de oynadığı duygusal bir kısa filmle tanıtılırken, taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazandı.
PİQUE'NİN PAYLAŞIMI BÜYÜK KATKI YAPTI
Bordo-mavili takımın tanıtım filmini beğenen isimlerden biri de Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Pique'ydi.
İspanyol savunmacı beğenmekle kalmayıp, kişisel Twitter hesabından da paylaşım yapınca satışlar patladı. Pique'nin bu hamlesi dünya çapında ses getirdi ve satışlara olumlu yansıdı.
Trabzonspor'un Keşan motifli forma tanıtımı - İZLE
Trabzon'un önde gelen isimleri #keşanchallenge adı altında kampanya başlatıp, forma alma yarışına girdi. Haziran başından bu yana satılan formalar 30 bin rakamını görürken, 19 Temmuz'da tanıtılan gri forma şimdiden 40 binden fazla sattı. Trabzonspor şimdiden yeni sezon formalarında toplamda 70 bini gördü.
Sezon başında 150 bin forma satmayı hedefleyen Karadeniz temsilcisi, yoğun ilginin ardından bu rakamı 200 bine çıkardı.