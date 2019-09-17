Trabzonspor'un Getafe maçı kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda oynayacağı Getafe CF maçı kamp kadrosu açıklandı.
Buna göre kadro şu oyunculardan oluşuyor:
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Pereira, Novak, Abdurrahim Dursun, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Nwakaeme, Avdijaj, Sturridge, Sörloth, Muhammet Akpınar.
Öte yandan sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Onazi, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Yusuf ve Fernandes kadroya alınmadı.