Trabzonspor'un G.Saray'a Eren teklifi

Yeni sezona yeni planlar ve yeni hedeflerle girmeye hazırlanan Trabzonspor’da hareketli dakikalar yaşanıyor...

Forvet bölgesinde N’Doye ile yollarını ayıran, Rodallega’nın satışı için de birkaç kulüple temas halinde bulunan Fırtına, mutlaka santrfora bir takviye yapmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda teknik direktör Ünal Karaman’ın raporları ışığında hareket eden Karadeniz temsilcisi, Galatasaray forması giyen Eren Derdiyok için harekete geçti.

30 yaşındaki futbolcunun kiralanması için formül hazırlayan Bordo-Mavililer, Aslan’ın kapısını çaldı. Tek engel...

YARISINI SİZ KARŞILAYIN

Teknik direktör Fatih Terim’in yeni sezon planlamasında yer almayan ve yıllık 2 milyon 150 bin Euro (11 milyon TL) kazanan tecrübeli futbolcu için Sarı- Kırmızılılar’a, “Ücretini yarı yarıya karşılayalım, bir sene bizde kiralık oynasın” teklifini ilettiği öğrenildi.

Transferdeki tek engelin ise Eren’in, Cim Bom ile bir yıllık sözleşmesinin kalması... Başka bir ekip, İsviçreli futbolcu için bonservis teklif ederse Sarı- Kırmızılılar’ın, Eren’i satabileceği öğrenildi.