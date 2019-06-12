Trabzonspor'un gündeminde Adebayor var

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, dün yeni teknik direktörü Okan Buruk'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan Başkan Göksel Gümüşdağ, Bajic, Adebayor ve Serdar Taşçı ile yolların ayrılacağını ifade etti.

Başakşehir'in bu kararından sonra Trabzonspor cephesi Adebayor'u transfer etmek için harekete geçti.

TEKLİF 1 MİLYON EURO

Teknik direktör Ünal Karaman'ın olumlu raporunun ardından ise Togolu golcünün menajeri ile temas kuran bordo-mavililer ilk teklifi yaptı.

35 yaşındaki yıldız golcü için bonservis ve imza parası ödemeyecek olan Karadeniz ekibi, Adebayor'un takıma büyük tecrübe katacağını düşünüyor.

Başakşehir'den yıllık 2.2 milyon euro kazanan Adebayor için Trabzonspor'un teklifi 1 milyon euro. Trabzonspor, golcü futbolcuya ilerleyen yaşından dolayı uzun süreli kontrat ve yüksek maaş teklif etmeyecek. Adebayor'un bu şartları kabul etmesi durumunda transfer gerçekleşecek.

Adebayor, Başakşehir'de 76 maçta forma giyerken 28 kez gol attı, 8 de asist yaptı.