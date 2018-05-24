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Trabzonspor'un hedefinde Tamer Tuna var

Sürpriz bir şekilde Göztepe'den gönderilen Tamer Tuna, Trabzonspor'un teknik adam adaylarından biri oldu. Bordo-mavili elip Tuna'ya teklif götürecek.

Trabzonspor'un hedefinde Tamer Tuna var
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Geçen sezon Süper Lig'e çıkan Göztepe, yaz transfer döneminde takımın başına Beşiktaş'ın yardımcı hocası Tamer Tuna'yı getirmişti. İzmir ekibiyle başarılı bir sezon geçiren Tuna, sarı-kırmızılı ekibi lig altıncısı yapmayı başardı.

GÖZTEPE'DEN BEKLENMEDİK AYRILIK

Başarılı geçen sezonun ardından Göztepe, Tuna'yla beklenmedik şekilde yollarını ayırdı. Tamer Tuna'yı gönderen Göztepe, Bayram Bektaş'la anlaşırken, genç teknik adam bordo-mavili ekibin radarına girdi.

Trabzonspor'da futbolun patronu olan Özkan Sümer'in, daha önce düşünülen Samet Aybaba'nın Bursaspor'a söz vermesi üzerine Tamer Tuna'ya teklif yapacağı ifade edildi. Tuna, 2001-2003 yılları arasında bordo-mavili takımın formasını giymişti.

41 yaşındaki Tamer Tuna'nın da Trabzonspor'a gitmek istediği gelen bilgiler arasında. 

Öte yandan bordo-mavili ekibin Tamer Tuna'yla anlaşamaması durumunda Giray Bulak, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Sadi Tekelioğlu ve Fatih Tekke gibi kulübe mâl olmuş isimlere yöneleceği belirtiliyor.

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