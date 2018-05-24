1 Galatasaray'ın transfer listesi Gelecek yıl Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kadroyu güçlenirmek için 4 futbolcunun transfer edilmesini istedi.

2 Quaresma Katar'a dönüyor Beşiktaş'ın 34 yaşındaki futbolcusu Quaresma'nın gelecek sezon takımdan ayrılacağı öğrenildi. Portekizli yıldızın Katar'a dönmesi bekleniyor.

3 Trabzonspor'un hedefinde Tamer Tuna var Sürpriz bir şekilde Göztepe'den gönderilen Tamer Tuna, Trabzonspor'un teknik adam adaylarından biri oldu. Bordo-mavili elip Tuna'ya teklif götürecek.

4 Aykut Kocaman, yönetime sunacağı raporu hazırladı Fenerbahçe'de yapılacak seçim sonrası istifasını yeni yönetime iletecek olan Aykut Kocaman, gelecek sezon yapılması gerekenlerle ilgli de bir rapor sunacak.

5 Şenol Güneş'in Gökhan Töre kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1.5 sezondur yeşil sahalardan uzak kalan Gökhan Töre'nin takımda kalmasını istedi.

6 Ümit Davala: İlk hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak Galatasaray'da Fatih Terim ile birlikte göreve gelen yardımcı antrenörlerden Ümit Davala, önümüzdeki sezon hedeflerinin Şampiyonlar Ligi gruplarından bir üst tura çıkmak olduğunu söyledi.

7 Cristiano Ronaldo: Liverpool'dan daha iyiyiz Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Liverpool'a saygı duyduğunu ancak Real Madrid'in daha iyi bir takım olduğunu söyledi.

8 Beşiktaş'a Japon sağ bek Gelecek yılın takımını kurmak için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Gökhan Gönül'e alternatif olarak Gotoku Sakai'yi transfer edecek.

9 2017-2018 sezonunun en iyi 11'i Süper Lig'de 2017-2018 sezonu sona erdi. 34 hafta sonunda en iyi performansı gösteren futbolculardan bir 11 kurduk.