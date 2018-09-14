Trabzonspor'un ikinci kaptanı Sosa oldu

Trabzonspor'da ikinci kaptanlık görevine Jose Ernesto Sosa getirildi.

BURAK'TAN PAZUBANT ALINMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Burak Yılmaz'ın ikinci kaptanlık görevinden alındığı duyurulmuştu.

Bu gelişmenin ardından bordo-mavili takımda ikinci kaptanlığa Arjantinli futbolcu Jose Sosa getirildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Trabzonspor'un konuya ilişkin yayımladığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ünal Karaman’ın önerisi ve Yönetim Kurulumuzun onayıyla yabancı uyruklu futbolcularımızla daha sağlıklı bir diyaloğun pekişmesi amacıyla birinci kaptanımız Onur Recep Kıvrak’ın ardından ikinci kaptan olarak Jose Ernesto Sosa görevlendirildi" ifadelerine yer verildi.