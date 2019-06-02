Trabzonspor'un ilk transferi John Ogu

Süper Lig'de sezonu dördüncü sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Finansal Fair Play kuralları gereği ekonomik olarak zor durumda olan bordo-mavili takım, bonservisi elinde olan Ogu'yu kadrosuna kattı.

KUPA SONRASI TRABZON'A İMZA ATACAK

Hapoel Beer-Sheva ile olan sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor forması giymişti. Sosyal medyada taraftarları heyecanlandıran paylaşım sonrası ise transfer gerçekleşti.

31 yaşındaki deneyimli orta saha Trabzonspor'la anlaştıklarını belirterek şöyle konuştu: "Trabzonspor'dan yetkililer ile görüştüm. Tekliflerini kabul ettim. Ancak onlara Afrika Kupası sonrası imza atabileceğimi söyledim. Kupadaki performansım benim geleceğimi belirleyecek."





Paylaşılan fotoğraf sonrası taraftarların ilgi gösterdiğini dile getiren Ogu, "Sosyal medyada bana çok destek oluyorlar. Anthony ve Onazi de sürekli benimle irtibat halinde. Onlar da Trabzonspor'da oynamamı istediler. Afrika Kupası sonrası imza atacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bonservis parası ödenmeyecek olan Ogu'ya yıllık 1 milyon euro maaş verileceği öğrenildi.

(Ogu'nun Trabzonspor formasıyla verdiği poz)