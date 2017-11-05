Trabzonspor'un kalesi Çalımbay ile kapandı

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay döneminde savunmada daha fazla güven verdi.

İlk 8 haftada 21 golle ligin en fazla gol yiyen takımı olan bordo-mavililer, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 4 resmi karşılaşmada kalesinde 2 gol gördü.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal döneminde ligin ilk 8 haftasında Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında 1'er, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında 2'şer, Göztepe maçında 3, Aytemiz Alanyaspor maçında 4 ve Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında da 6 gol yedi.

4 MAÇTA 2 GOL YEDİ

Trabzonspor, Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından 3'ü lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 4 resmi karşılaşmaya çıktı.

Ligde Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilen, Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden ve Kayserispor ile 0-0 berabere kalan bordo-mavili takım, kupada Çorum Belediyespor'u 6-0 yendi.

Bordo-mavililer, böylelikle son 4 resmi maçta kalesinde 2 gol görerek, ilk 8 haftadan daha iyi bir grafik ortaya koydu.