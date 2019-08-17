Trabzonspor'un Kasımpaşa kafilesi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maç kadrosu açıklandı.
Bu akşam saatlerinde İstanbul'a gidecek olan Bordo-Mavililer'in 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Ekuban, Alexander Sörloth