Trabzonspor'un konuğu Akhisar

1 Tarihe geçen Türk kadınları Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da Türk kadınları, güreşten eskrime, tekvandodan okçuluğa kadar birçok branşta elde ettikleri başarılarla adlarını spor tarihine yazdırdı.

2 Fırat Aydınus'la yardımcısı arasındaki o diyalog Yusuf Bozdoğan'la kavga ettiği için PFDK'ya sevk edilen Fırat Aydınus'un yardımcısına söylediği ağır küfürler ortaya çıktı.

3 Şenol Güneş'in sözleri kafaları karıştırdı Şenol Güneş'in dün düzenlediği basın toplantısında, "Hayat ne olacağını bilemezsin! Başkan ile bir sorunumuz yok, bakarsınız başka yerde buluşuruz" demesi akıllara TFF başkanlığını getirdi.

4 Fatih Terim'den Diagne'ye gol taktiği Galatasaray formasıyla sadece penaltıdan Trabzonspor'a gol atabilen Diagne'yle görüşen Fatih Terim, 27 yaşındaki golcüye taktik verdi.

5 Eşref Hamamcıoğlu: Biz yine F.Bahçe'yi geçeriz 1959'dan önceki şampiyonlukların sayılmasını isteyen Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan gönderme geldi. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Biz yine onları geçeriz" dedi.

6 Roma Hagi'yle görüşüyor Di Francesco ile yollarını ayıran Roma yeni teknik direktörlük görevi için Gheorghe Hagi'yi gündemine aldı.

7 Ersun Yanal: Kimin şampiyon olduğu bizi ilgilendirmez Başakşehir'i yenmesi durumunda G.Saray'ı şampiyonluk yarışının içine sokacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

8 Galatasaray'da hedef Trapp Muslera'nın performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, PSG'nin Alman kalecisi Kevin Trapp'ın transfer edilmesini istedi.

9 Fırat Aydınus PFDK'ya sevk edildi Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçının ardından yardımcısı Yusuf Bozdoğan ile kavga eden Fırat Aydınus, PFDK'ya sevk edildi.