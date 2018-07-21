Trabzonspor'un resmi karar defteri çalındı

Trabzonspor’un 1966, 1967, 1968, 1969 sezonlarına ait karar defterleri çalındı.
Çalınan karar defterlerinin bir internet sitesi üzerinden satışa çıkarılmasının ardından harekete geçen Trabzonspor Kulübü, iç soruşturma başlattı.
Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, konu ile ilgili resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Ömer Sağıroğlu, internet üzerinden satışa çıkarılan karar defterlerinin Trabzonspor’a ait olduğunun tespit edildiğini belirterek şunları söyledi:
“Trabzonsporumuzun 1966, 1967, 1968, 1969 yıllarına ait, tarihi öneme haiz bazı defter, kayıt ve belgelerin kulüp arşivinden ne zaman ve nasıl çalındığına dair hemen iç soruşturma başlattık. Ayrıca bu defter, kayıt ve belgeleri çalanlar ile müzayede yoluyla satışa çıkaranlar hakkında cezai şikayet ve hukuki dava hazırlıkları da tamamlanarak yasal yollara başvurulmuştur. Tarihi belgelerimizin geri alınmasına yönelik adli sürecin en kısa zamanda sonuçlanacağını umuyoruz.”