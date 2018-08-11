Trabzonspor'un tazminat ödediği isimler

Süper Lig'de 34 yıldır şampiyon olamayan Trabzonspor'da her gelen yönetim, bir öncekinin yaptığı yanlışların faturasını ödüyor.

Yarın Başakşehir'le karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, yeni transferlerin lisansını çıkarabilmek için Ersun Yanal, Aykut Demir ve Özer Hurmacı'ya ödenmesi gereken tazminatların yatırıldığını duyurdu.

KİME NE KADAR ÖDENDİ?

Ersun Yanal: 11 milyon 500 bin TL

Aykut Demir: 9 milyon 815 bin 580 TL

Özer Hurmacı: 5 milyon 341 bin TL

Bordo-mavililer, 3 isme de resmi internet sitesinden adeta ateş püskürdü:

ERSUN YANAL

Yanal hakkında kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayan Trabzonspor Kulübü, 56 yaşındaki teknik adamdan indirim veya taksitlendirme talep edildiğini ancak Ersun Yanal'ın bu isteği geri çevirdiğini açıkladı.

ÖZER HURMACI

Özer Hurmacı hakkında da bir açıklama yayınlayan yönetim, "Trabzon'un çocuğu" diye anılan 31 yaşındaki futbolcunun uzlaşmak için yapılan girişimlere olumsuz cevap verdiğini duyurdu.

AYKUT DEMİR

Yönetim, en sert açıklamayı Aykut Demir hakkında yaptı. Bordo-mavililer, Demir'in dindar geçindiğini ancak parasını faiziyle birlikte istediğini söyledi.

Öte yandan Ersun Yanal konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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