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Trabzonspor'un transfer yasağı kalktı

Trabzonspor, FIFA tarafından verilen transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Trabzonspor'un transfer yasağı kalktı
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Trabzonspor, FIFA tarafından verilen transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Trabzonspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle: 
"Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA’dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir."


BERO TRANSFERİNDEN DOLAYI CEZA GELMİŞTİ

FIFA, Matus Bero transferi için Trencin kulübüne yapılması gereken 250 bin euroluk ödemenin, zamanında yapılmamasından dolayı Trabzonspor'a 1 dönem transfer yasağı vermişti.

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