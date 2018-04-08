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Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Kulübü'nün 73'üncü Olağanüstü Genel Kurulu'nda Ahmet Ağaoğlu rakibi Metin Kaya'ya büyük fark atarak başkan oldu.

Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu
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Trabzonspor'un 73'üncü Olağanüstü Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi tamamlandı. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda başkan adaylarının konuşmasının ardından delegeler kurulan 16 sandıkta oylarını kullandı.

Trabzonspor Kulübü'nün 73'üncü Olağanüstü Genel Kurulu'nda ikinci gününde yeni başkan Ahmet Ağaoğlu oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre Ahmet Aağaoğlu 1328 oy alırken, Metin Kaya 211 oy aldı. 124 oy ise geçersiz sayıldı.

AHMET AĞAOĞLU'NUN LİSTESİ

Ahmet Ağaoğlu, Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Emin Kahraman, Haluk Şahin, Mesut Çağlar Bozoğlu, Cahit Erdem, Zayyat Kafkas, Müminhan Bilgin, Ertuğrul Doğan, Serdar Ekrem Şirin ve Yalçın Orhon.

Yedek Üyeler: Lokman Sadıklar, Özer Bayraktar, Onur Sağır, Dursun Ali Sakarya, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk ve Tuncay Uzunal.

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