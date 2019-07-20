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Trabzonspor'un yeni forma tanıtımına Pique'den övgü

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Gerard Pique, bordo-mavili kulubün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan tanıtım videosundan övgüyle bahsetti.

Trabzonspor'un yeni forma tanıtımına Pique'den övgü
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Gerard Pique, Trabzonspor'un büyük beğeni toplayan forma tanıtım videosunu takipçileriyle paylaştı.

PİQUE: FUTBOLA AŞIKSANIZ AĞLATIR

İspanyol futbolcunun mesajında, "Bu video Trabzonspor'un yeni formasını tanıtıyor. Futbola aşıksanız ve eskiden sokakta top koşturmuşsanız sizi ağlatır. Harika" ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor'un Keşan motifli forma tanıtımı

TRABZONSPOR'DAN FORMA SÖZÜ

Bu paylaşım sonrası Trabzonspor bir teşekkür mesajı yayınladı. Paylaşımda, ''Teşekkürler! Sana ve sevgili ailene gri formamızdan göndereceğiz. Bordo-Mavili Trabzonspor'dan, Bordo-Mavili Barcelona'ya selamlar.'' ifadeleri yer aldı.

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