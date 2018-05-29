Trabzonspor'un yeni hocası Ünal Karaman oldu

Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Ünal Karaman ile anlaşmaya vardı.

50. yıla Ersun Yanal'la başlayan Trabzonspor, alınan kötü sonuçlardan sonra devre arasında takımın başına Rıza Çalımbay'ı getirmişti.

YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPMIŞTI

Çalımbay yönetiminde de istediğini alamayan bordo-mavili ekip gelecek sezon için teknik direktör tercihini Ünal Karaman'dan yana kullandı.

Önceliği şehri tanıyan bir isimle anlaşmak olan Trabzonspor yönetimi, daha önce Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Karaman'la anlaştı.

Ünal Karaman, 2017-18 sezonunu Spor Toto Süper Lig'e veda eden Kardemir Karabükspor'da tamamlamıştı.

KAP'A BİLDİRDİ

Bordo-mavililer eski oyuncusu Ünal Karaman'ı takımın başına getirmek için atağa geçti ve prensipte anlaştı. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ünal Karaman ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ünal Karaman, 2017-18 sezonunu Spor Toto Süper Lig'e veda eden Kardemir Karabükspor'da tamamlamıştı.