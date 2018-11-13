Trabzonspor'un yeni kaptanı Sosa

Trabzonspor'da yeni kaptan belli oldu.

Bordo-mavili yönetimin, pazubandı Arjantinli yıldız Jose Sosa verdiği öğrenildi.

33 yaşındaki oyuncunun milli aradan sonra Fenerbahçe karşısına kaptan olarak çıkacağı belirtildi.

Onur’un yerine ise kaleye Esteban geçecek. 2015’te Hollanda ekibi Alkmaar’dan gelen Kolombiyalı file bekçisi bu sezon hiç görev almadı.

Geride kalan 12 haftanın 5’inde sakatlığı ve teknik ekip tercihi yüzünden kadroda yer bulamayan 29 yaşındaki file bekçisi Trabzon’da 3 yılda 35 maça çıktı.

Bordo-Mavililer’de 3. kaleci durumunda bulunan 22 yaşındaki Uğurcan Çakır, Esteban’ın yedeği olacak.