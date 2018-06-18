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Trabzonspor yeni transferini ülkeye getirdi

Savunmasına takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Caen ile sözleşmesi sona eren stoper Damien Da Silva'yı İstanbul'a getirdi.

Trabzonspor yeni transferini ülkeye getirdi
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Yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan Trabzonspor, yaz aylarının ilk transferini de gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Bordo-mavililer, Fransa Ligi ekiplerinden Caen ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki stoper Damien Da Silva'yı sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye getirdi.

Fransız oyuncunun kısa süre içinde Trabzon'a geçerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 36 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Caen'de 36 maça çıkan ve 4 gol atmayı başaran Da Silva, ilk hamlelerdeki başarısı, oyun kurma yeteneği ve savunmadan başlayan hızlı hücumlardaki etkisi ile dikkat çekiyor. 

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