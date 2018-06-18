Trabzonspor yeni transferini ülkeye getirdi

Yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan Trabzonspor, yaz aylarının ilk transferini de gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
TÜRKİYE'YE GETİRDİ
Bordo-mavililer, Fransa Ligi ekiplerinden Caen ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki stoper Damien Da Silva'yı sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye getirdi.
Fransız oyuncunun kısa süre içinde Trabzon'a geçerek sözleşme imzalaması bekleniyor.
GEÇEN SEZON 36 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Caen'de 36 maça çıkan ve 4 gol atmayı başaran Da Silva, ilk hamlelerdeki başarısı, oyun kurma yeteneği ve savunmadan başlayan hızlı hücumlardaki etkisi ile dikkat çekiyor.