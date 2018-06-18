Trabzonspor yeni transferini ülkeye getirdi

Arjantin, Dünya Kupası'nın ilk maçında İzlanda ile 1-1 berabere kaldı. Alınan bu sonuçtan memnun olmayan Messi, teknik direktör Sampaoli'den Hırvatistan maçında kadroda değişiklik yapmasını istedi.

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Neymar Kosta Rika maçında oynayamayacak

Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olan Brezilya ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede en çok konuşulan ise Neymar'a yapılan fauller oldu.