Trabzon'un 258 haftalık hasreti

Haftaya 13 puanla 5. sırada giren bordo-mavililer, Beşiktaş'ın da 3 puan kaybettiği haftada, galip gelemeyip dördüncülüğü elde edemedi.

Ligde 7. sıraya gerileyen Trabzonspor, lider Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada rakibiyle puan farkını da 3'e düşüremedi. Karadeniz ekibi, 5. haftanın kapanış maçında da Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak yine dördüncülük şansını değerlendirememişti. Trabzonspor, iki haftanın kapanış maçında da böylece rakiplerinin puan kaybından faydalanamayarak sıralamada dördüncülüğü yakalama fırsatını tepmiş oldu.

TRABZONSPOR LİDER OLAMIYOR

Trabzonspor, 76 haftadır ligde dördüncülüğü elde etme başarısı gösteremiyor. Bordo-mavililer, son olarak 2016-2017 sezonun ilk haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek averajla dördüncü sırada lige başlangıç yapmıştı. Karadeniz ekibi, daha sonraki dönemde en iyi beşinci olarak ligde kendine yer bulabildi. Trabzonspor, milli maç nedeniyle lige verilen araları iyi değerlendiremedi.

Bordo-mavililer, milli maç arası sonrasında Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olurken Erzurumspor ile de 0-0 berabere kaldı. İki maçta 5 puan yitirerek zirve yolunda yara alan Karadeniz ekibi, milli maç arasından sonraki haftalarda yakaladığı dördüncülük fırsatından da yararlanamadı.

Trabzonspor, ligde 258 haftadır da liderlik hasreti çekiyor. Ligde en son 2010-2011 sezonun 29. haftasında zirvede yer alan bordo-mavililer, bu sezonun ilk 9 haftalık bölümü de dahil son 8 sezonda liderlik koltuğuna oturma başarısı gösteremedi.