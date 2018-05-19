Trabzon'un Burak için istediği rakam

Alvaro Negredo ve devre arasında transfer edilen Vagner Love'dan istediği verimi alamayan, isteyen kulüpler olması halinde iki yıldızı da göndermeyi planlayan Beşiktaş, Trabzonspor'un gözden çıkardığı Burak Yılmaz ile el sıkıştı.
TRABZON 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR
Golcü futbolcuyla prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, lig biter bitmez bordo-mavili kulübün kapısını çalacak.
Bordo-mavili yönetimin, yıldız golcü için 3.5 milyon Euro istediği öğrenildi.
BU KEZ GELİYOR
Sezon başında taraftarların tepkisi nedeniyle alınamayan Burak Yılmaz'ın bu kez siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.