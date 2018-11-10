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Trabzon'un kondisyoneri 5. golden sonra ağladı

Yeni Malatyaspor kendi sahasında Trabzonspor'u 5-0 mağlup ederken kondisyoner Gökhan Kandemir gözyaşlarına hakim olamadı.

Trabzon'un kondisyoneri 5. golden sonra ağladı
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Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. 

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

GÖKHAN KANDEMİR AĞLADI

Karşılaşmayı 5-0'lık skorla Malatyaspor kazanırken, ev sahibi ekibin 5. golünden sonra ekranlara bordo-mavili ekibin kondisyoneri geldi. Saha kenarında Trabzonsporlu futbolcuların ısınmasına yardımcı olan Gökhan Kandemir, gözyaşlarını tutamadı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

5-0 biten mücadelede Malatyaspor'un golleri Guilherme (2), Aleksic (2) ve Boutaib'ten geldi. Trabzonspor'u deviren Yeni Malatyaspor puanını 21'e çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Trabzonspor ise 16 puanla 9. sırada kaldı. 

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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