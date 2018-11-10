Trabzon'un kondisyoneri 5. golden sonra ağladı

Fenerbahçe'nin Anderlecht'i 2-0 yendiği maçın yıldızı olan Valbuena'yı oyundan çıkarken alkışlamayan tek isim Comolli oldu.

Yeni Malatyaspor, sahasında Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra Trabzonspor'u da yendi.

Trabzonspor, Süper Lig'de 12. haftanın açılış mücadelesinde Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-0 mağlup olarak ağır bir yara aldı.

PFDK tarafından 8 maç ceza alan Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

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Fikret Orman: Karius'un bonservisini alacağız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımda kiralık olarak forma giyen Alman kaleci Loris Karius'un çok içi bir kaleci olduğunu söyledi.