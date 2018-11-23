Trabzon'un statta idman yapma planı zemine takıldı

Fenerbahçe karşılaşması öncesi son antrenmanını Medical Park Stadyumu’nda yapılması yönünde taraftarlardan gelen yoğun talep üzerine Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Teknik Direktör Ünal Karaman ve Stadyum Müdürü Alparslan Özdemir ile birlikte çim firmasının yetkilisiyle stadyumda inceleme yaptı.

ZEMİN BOZULMAMASI İÇİN ÖNLEM

Yapılan incelemenin ardından Ünal Karaman, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Başkanımız ve yönetim kurulumuzla istişarelerde bulunduk. Son idmanın stadyumda gerçekleştirilmesi yönünde karar aldık. Ancak stadyumumuzda görevli firmanın yetkilileri, son iki gündür devam eden yağışların saha zeminini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Bu hava koşullarının yarın da devam edeceğini, haliyle maçtan bir gün önce yapılacak idmanın zemine zarar vereceğini vurgulamışlardır.

Yönetim Kurulumuzun da onayıyla taraftarımızın talebinin karşılanması ve takımımızın motivasyonuna pozitif katkı sebebiyle, son antrenmanımız yeniden Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne alınmıştır. Taraftarlarımızı yarın saat 16.00’da idmanımıza bekliyoruz."