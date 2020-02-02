Trail Blazers forması giyen Lillard'dan 51 sayı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Trail Blazers, sahasında Jazz'ı 124-107 mağlup ederek peş peşe 4. karşılaşmasını kazandı.
51 SAYI 12 ASİSTLE YILDIZLAŞTI
Trail Blazers'ta Damian Lillard 51 sayı, 12 asist, Hasan Whiteside da 17 sayı, 21 ribauntla "double double"a imza attı. Jazz'da Donovan Mitchell 25, Mike Conley ve Bojan Bogdanovic 22'şer sayı kaydetti.
FURKAN 14, CEDİ 10 SAYI ATTI
Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Boston Celtics'e 116-95 yenildiği mücadelede 14 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle oynadı. Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ise seyircileri önünde 131-112 kaybettikleri Golden State Warriors maçını, 10 sayı, 3 asist, 2 top çalmayla tamamladı.