Traktör Sazi, Asya Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet alamadı

F.Bahçe-G.Saray maçı için en güçlü aday Bülent Yıldırım

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama şansları olmadığını belirten Şenol Güneş, "Her takımı yenecek güçteyiz, bunu gösterelim" dedi.

Beşiktaş, Talisca'nın bonservisini almak için hareket geçiyor. Fikret Orman, Benfica yönetimi ile bizzat görüşerek Brezilyalı oyuncunun satın alma opsiyonunu düşürmeye çalışacak.

Portekizli yıldız Ronaldo, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki sivil halk ve çocukların Suriye rejimi ve Rus uçakları tarafından bombalanmasına sessiz kalmadı.

Volkan Demirel'in durumuyla ilgili konuşan Aykut Kocaman "Volkan kaptanlığı ve performansıyla Malatya'da olduğu gibi hizmet edecek. İnsan sevdiğine kızarmış." dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka sırasında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapsi istendi

Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı basın toplantısında "Beşiktaş'tan Talisca'yı takımımda görmek isterim. Kesinlikle yıldız bir oyuncu." dedi.

1 G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı takımı büyük bir maddi yükten kurtaracak 5 maddelik plan hazırladı. Bunların içinde en önemlisi ise oyuncuların kendi vergilerini kendilerinin ödeyecek olması.

2 UEFA'nın Galatasaray kararı 9 Mart'ta UEFA ile görüşecek olan Galatasaray'a Avrupa'dan men cezası gelmiyor. Sarı-kırmızılılara daha önce Beşiktaş'a verilen transfer kısıtlama cezası verilecek.

3 UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda 8 maç tamamlandı. İlk ayağın tamamlandığı maçlarda, Almanya'da Dortmund'u yenen Salzburg sürpriz yaptı.

4 Real Madrid çeyrek finalde İlk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, Fransa'da da Ronaldo'nun gol ve asistiyle çeyrek finale kaldı.

5 PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi Yunanistan Süper Ligi'nin 25. haftasında PAOK-AEK maçında 90. dakikada gelen gol ortalığı karıştırdı. Golün sayılmaması üzerine ev sahibi PAOK'un başkanı Ivan Savvidis, sahaya silahla girdi.

6 Mesut Özil başarının sırrını açıkladı Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, başarı için sabır, iman ve güven olması gerektiğini ifade etti.

7 Agustin Marchesin'den harika kurtarış - İZLE Club America kalecisi Agustin Marchesin, Tauro mücadelesinde inanılmaz bir kurtarışa imza attı.

8 TFF avukatı: 55 milyon paranın ödenmesini istemiyor Fatih Terim'in 3 milyon 500 bin euronun tahsili için TFF'ye açtığı davaya, avukatların karşılıklı atışması damga vurdu.

9 İngiltere'de Juventus turladı Şampiyonlar Ligi son 16 tur rövanş maçında Tottenham'a konuk olan Juventus, 2-1 kazanarak çeyrek finale çıktı.