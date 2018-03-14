İran Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi'nin Al Jazira ile oynadığı maçta ilginç bir olay yaşandı.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Yadegar-e Emam Stadı'nda oynanan maçta Traktör takımı taraftarları, defalarca "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde bağırdı.
Traktör taraftarı: Ne mutlu Türküm diyene - İZLE
İran'da Türk nüfusun en yoğun olduğu Tebriz'de, taraftarların daha önceki futbol karşılaşmalarında da benzeri sloganlar kullandığı biliniyor.
İran Birinci Futbol Ligi'nde 29 puanla 10. sırada yer alan Traktör Sazi, Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu 4.hafta mücadelesinde Al Jazira ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
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