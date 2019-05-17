Transferde yetki Ersun Yanal'a verildi

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon yapılacak transferlerin çalışmalarına şimdiden başlandı.

Takıma direkt olarak katkı verecek en az 5-6 oyuncunun alınmasını isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetimden tam yetki aldığı öğrenildi.

Sportif direktör Comolli'nin yaptırdığı transferlerin hemen hemen hiçbirisinden memnun kalmayan Başkan Ali Koç'un bu nedenle Ersun Yanal'a kendi kadrosunu oluşturma fırsatı vereceği belirtildi.

COMOLLİ SADECE GÖRÜŞMELERİ YAPACAK

Comolli'nin görevi ise Yanal'ın istediği futbolcuların menajerleri ve kulüpleriyle görüşmek olacak. Fransız futbol adamının özellikle İngiliz kulüpleriyle iyi ilişkilere sahip olduğu biliniyor.