Ensonhaber.com'a dön

Transferde yetki Ersun Yanal'a verildi

Comolli'nin aldırdığı futbolcuları beğenmeyen Başkan Ali Koç, yeni sezonda Ersun Yanal'ın istediği isimleri transfer etme kararı aldı.

Transferde yetki Ersun Yanal'a verildi
Yorum Yap

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon yapılacak transferlerin çalışmalarına şimdiden başlandı.

Takıma direkt olarak katkı verecek en az 5-6 oyuncunun alınmasını isteyen teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetimden tam yetki aldığı öğrenildi.

Sportif direktör Comolli'nin yaptırdığı transferlerin hemen hemen hiçbirisinden memnun kalmayan Başkan Ali Koç'un bu nedenle Ersun Yanal'a kendi kadrosunu oluşturma fırsatı vereceği belirtildi.

COMOLLİ SADECE GÖRÜŞMELERİ YAPACAK

Comolli'nin görevi ise Yanal'ın istediği futbolcuların menajerleri ve kulüpleriyle görüşmek olacak. Fransız futbol adamının özellikle İngiliz kulüpleriyle iyi ilişkilere sahip olduğu biliniyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM