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Transferi gündemde olan Ronaldo tatilde

Her geçen gün adı Juventus ile anılan Cristiano Ronaldo, tatilini gözlerden uzakta sürdürüyor.

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Juventus, Cristiano Ronaldo transferi için son derece titiz bir şekilde çalışıyor. Juve, Serie A'nın görmediği büyüklükte bir anlaşma için Real Madrid ile uzlaşma zemini arıyor.

Tüm futbol dünyası bu duruma odaklanmışken olayın kahramanı Ronaldo ailesiyle birlikte tatilin keyfini çıkarıyor. Ronaldo, Dünya Kupası sonrasında tatilini Yunanistan'daki Costa Navarino'da bulunan lüks bir otelde geçiriyor. Spekülasyondan kopmuş ve rahatlamış gibi görünen Cristiano Ronaldo bakalım İspanya'daki serüvenine nokta koyup İtalya'nın yolunu tutacak mı.

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