Transferin sessiz takımı Beşiktaş

4 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde takımlar kadrolarını birçok futbolcuyla güçlendirdi.

4 büyükler arasında henüz oyuncu alamayan tek takım ise Beşiktaş.

İşte transferde son durum:

GALATASARAY

Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Eskişehirsporlu Sekidika'yla da büyük oranda anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE

Zanka ve Adil Rami'nin performanslarından memnun kalmayan Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'tan Falette'yi alarak defans bölgesindeki sorunu giderdi.

TRABZONSPOR

2020'nin ilk transferini gerçekleştiren Trabzonspor ise, eski Galatasaraylı Ndiaye'yi kiralayarak orta sahadaki sıkıntıyı büyük oranda çözmüş oldu.

BEŞİKTAŞ SESSİZ

TFF'nin 2 milyon TL transfer bütçesi verdiği Beşiktaş ise henüz transfer yapamadı.

Siyah-beyazlı kulübün YouTube hesabında yayınlanan bir programda konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Dalgakıran, konuyla ilgili, "Mevcut durumda şampiyonluğa giden takımımız daha da güçlendirmek hedefimiz. Federasyonun bize izin verdiği bütçe 2 milyon lira. Biz itirazımızı yaptık, eğer itirazımıza dönüş olursa imkanlar dahilinde takviye yapmaya çalışacağız" demişti.