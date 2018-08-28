Transferin son 3 gününde gündemdeki isimler

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor...

Kadrosunu Emre Akbaba, Muğdat Çelik, Ndiaye ve Onyekuru transferleriyle güçlendiren Galatasaray, en önemli gol silahını kaybetti. Gomis'i Al Hilal takımına satan sarı-kırmızılılarda hedef Fransız golünün yerini doldurmak.

GOMİS'İN YERİNE SAKHO

Listenin 1. sırasındaki isim Diafra Sakho. Cimbom ayrıca stoper bölgesi için Zapata'yı, Nagatomo'nun yedeği olarak ise Ömer Bayram'ı transfer etmeyi planlıyor.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF 10 NUMARA

Karius, Rocco, Güven Yalçın, Umut Nayir ve Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katan siyah-beyazlılarda en büyük eksiklik Talisca'nın boşluğunun henüz doldurulamamış olması.

31 Ağustos'a kadar 10 numara transferini tamamlamak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta listede Kagawa, Adem Ljajic ve Joao Mario gibi isimler bulunuyor.

Kartal, Ljajic transferinde büyük yol katetse de Başkan Fikret Orman'ın Borussia Dortmund'un Japon yıldızı Kagawa için daha istekli olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE KALECİ SORUNU

Şampiyonlar Ligi'nden elenen, ligde ise çıktığı 3 maçta 2 yenilgi alan Fenerbahçe ise şüphesiz en çok transfere ihtiyacı olan takım olarak gözüküyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Berke, Ferdi, Barış, Slimani, Ayew, Reyes ve Frey transferlerine rağmen kadroyu hala yetersiz buluyor.

İstanbul'a getirdiği Marco Fabian'ın transferinden vazgeçen Kanarya, rotayı Renato Sanches'e çevirdi. Sarı-lacivertliler, B.Münih forması giyen orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer taraftan Volkan Demirel'in performansından memnun kalmayan Fenerbahçe'de kaleci transferi için gündemde iki isim var: PSG file bekçisi Trapp ve Bursasporlu Harun Tekin.

Kanarya'da bir diğer transfer yapılması beklenen bölge ise sol bek. Hasan Ali ve İsmail'den beklediği verimi alamayan Cocu'nun Bursasporlu Aziz Behich'in alınmasını talep ettiği öğrenildi.