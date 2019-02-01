Transferler Fatih Terim'in yüzünü güldürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.
YENİ TRANSFERLER İDMANA ÇIKTI
Yeni transferler Konstantinos Mitroglou, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.
FATİH TERİM'İN KEYFİ YERİNDE
Gomis'in gönderilmesinin ardından kadroya forvet transferi yapamayan Galatasaray'da, 7 ay sonra gelen Diagne ve Mitroglou takviyeleri Fatih Terim'in yüzünü güldürdü.
CEZALI DİAGNE VE LİSANSI DONDURULAN MAİCON YOK
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu da belli oldu. Yeni transferler Mitroglou ve Luyindama kamp kadrosunda yer alırken, cezalı Diagne bulunmuyor. Öte yandan lisansı dondurulan Maicon da kadroda yer almıyor.
KAMP KADROSU BELİRLENDİ
Galatasaray’ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.