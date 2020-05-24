Traore: Seneye F.Bahçe'ye gideceksin diyerek kandırdılar

Kariyerinde Arsenal ve Juventus gibi dünya devleri bulunan Senegalli futbolcu Armand Traore, 2018 yılında Süper Lig ekibi Rizespor'a transferiyle gündem olmuştu.

Karadeniz ekibine geliş sürecini anlatan Traore, Rizesporlu yöneticilerin kendisini Fenerbahçe ile ikna ettiklerini söyledi.

''BENİ FENERBAHÇE'YE GİDECEKSİN DİYEREK KANDIRDILAR''

Fransız basınına açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, İngiltere'den sonra Türkiye'ye imza atma sebebinin Rizespor değil, Fenerbahçe olduğunu açıkladı.

Traore, ''İngiltere'den sonra Rizespor'a imza attım. Onlar bana bir hayal sattı, bana 1 sezon sonra, takıma iyi katkı verirsem, Fenerbahçe'ye gidebileceğimi söylediler. Buna aldandım.'' ifadelerini kullandı.







''ORADA KARİYERİMİ DARMADAĞIN ETTİM''

Rizespor'un kendisine söz verdiği ücreti ödememesi üzerine kulübe ihtar çektiğini ve bu durumun yöneticilerin hoşuna gitmediğini belirten Senegalli futbolcu, kariyerini Rizespor macerasıyla darmadağın ettiğini de ekledi.

Traore, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''Transferimin ardından öncelikle bana maaşımın büyük kısmını ödeyeceklerdi ancak aylarca para vermediler. Ailem İngiltere'deydi ve bu zorlu bir durumdu. Bir avukat aracılığıyla kulübe ihtar çektim. Bu hiç hoşlarına gitmedi, beni idmanlara almadılar ve U23 takımına gönderdiler. Sezonu boş geçirdim. Bazen tek başıma çalıştım. Milli takım arasında kimse yokken, beni idman sahasına çağırıp, idman yapmamı istediler. Ailemi görmek için gitmeme izin vermediler. Orada kariyerimi darmadağın ettim, yaptıkları beni paramparça etti.''