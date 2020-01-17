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Trezeguet: 3 büyükler beni istemişti

Kasımpaşa'dan Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olan Mahmoud Trezeguet, 3 büyüklerden teklif almasına rağmen hayallerinin peşinden gittiğini söyledi.

| Haber Merkezi
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Trezeguet: 3 büyükler beni istemişti

Aston Villalı futbolcu Trezeguet, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

İşte o röportajın bir kısmı:

"Başlangıçta Kasımpaşa'nın benimle ilgili tereddütleri vardı. Daha çok Premier Lig'de ve La Liga'da görev yapmış oyunculara güveniyorlardı. Bense Belçika Ligi'nin sıradan bir takımından transfer olmuştum. İlk yarıda sadece 3 gol atabildim."

"Sezon bittiğinde ise 16 gole ulaşmıştım. Oradaki insanlar bana inandılar. Kemal Özdeş beni özellikle istedi ve oynattı. Ben de ona yardımcı oldum. Kasımpaşa o sezonu ilk 6-7. basamakta bitirmişti ve bu onlar için bir ilkti."

"3 BÜYÜKLER İSTEDİ"

"Türkiye'de 3 büyük kulüp de beni istiyordu. İtalya'daki büyük kulüplerden de teklifler vardı. Bana gelen teklifler hem benim hem kulübüm için oldukça yüksek miktardaydı ama benim rüyam Premier Lig'de oynamaktı."

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