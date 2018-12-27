Trezeguet düğününde annesinin ayağını öptü

Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe, Fransa yolunda. Tecrübeli stoperin Monaco'yla anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Ligin ilk yarısında hemen hemen her maçta gol yiyen Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerin hedefinda M.Cityli stoper Mangala var.

2018'in en çok kazanan sporcusu Floyd Mayewather oldu. Ünlü boksörü Messi ve Ronaldo takip ediyor.

2018'de en çok kazanan sporcular

13 yıl formasını giydiği, 16 kupa kazandığı M.United'ın maçını izlemek için Old Trafford'a giden Rooney'nin üstü arandı. Bu duruma hiç ses çıkarmayan yıldız futbolcu, büyük takdir topladı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sadık Çiftpınar'ı isteyen takımları açıkladı. Başkan, "Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın görüşme talepleri oldu" dedi.

1 Serdar Aziz'i Maldivler yaktı "Karnım ağrıyor" diyerek Sivasspor maçında oynamak istemeyen Serdar Aziz'in ertesi gün Maldivler'e tatile gitmesi Fatih Terim'i kızdırdı.

2 Eren Derdiyok'un da bileti kesildi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz'in ardından Eren Derdiyok'u da kamp kadrosuna dahil etmeme kararı aldı.

3 Old Trafford'da Rooney'nin üstü arandı 13 yıl formasını giydiği, 16 kupa kazandığı M.United'ın maçını izlemek için Old Trafford'a giden Rooney'nin üstü arandı. Bu duruma hiç ses çıkarmayan yıldız futbolcu, büyük takdir topladı.

4 Pepe Monaco'ya transfer oluyor Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe, Fransa yolunda. Tecrübeli stoperin Monaco'yla anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

5 Fernandao'nun kızı hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao'nun acı günü. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı futbolcunun kızını kaybettiğini duyurdu.

6 Fenerbahçe'den Talisca atağı Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'nın peşinde. Sarı-lacivertli yönetim, Brezilyalı futbolcuyu 6 aylığına kiralamayı planlıyor.

7 Fenerbahçe'de hedef Mangala Ligin ilk yarısında hemen hemen her maçta gol yiyen Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerin hedefinda M.Cityli stoper Mangala var.

8 Ali Koç'tan futbolculara sosyal medya uyarısı Ali Koç, berabere biten Antalyaspor maçı sonrası gülerek paylaşımda bulunan Skrtel, Neustadter ve Slimani'yi uyardı.

9 2018'de en çok kazanan sporcular 2018'in en çok kazanan sporcusu Floyd Mayewather oldu. Ünlü boksörü Messi ve Ronaldo takip ediyor.