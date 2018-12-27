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Trezeguet düğününde annesinin ayağını öptü

Shadwa Elhadary ile evlenen Trezeguet, düğünde annesinin önce elini, sonra alnını, daha sonra ise ayaklarını öptü.

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Kasımpaşalı Trezeguet, Shadwa Elhadary ile dünya evine girdi. 

Mısır Spor Bakanı, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı gibi ülke futbolunun önde gelen isimlerinin katıldığı törene, Kasımpaşalı damadın yaptığı hareket damga vurdu.

Trezeguet annesinin önce elini sonra alnını öptü. Ardından davetlilerin şaşkın bakışları altında yere yatan yıldız futbolcu, annesinin ayaklarından öptü.

Cennet annelerin ayakları altındadır sözünü akıllara getiren ve saygı ile bağlılık işareti olan bu hareket düğünden en akılda kalıcı karelerden bir tanesi oldu.

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