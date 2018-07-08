Trezeguet: Galatasaray'ı bekleyeceğim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz önceki gün basın toplantısında Trezeguet ismini birinci ağızdan doğrulamıştı.

Kasımpaşa ile görüştüklerini açıklayan Cengiz, "Beklentimiz takas ve kiralık formülü" demekle yetinmişti.

İşte Trezeguet transferindeki son durum:

Galatasaray'la 1.8 milyon eurodan 4 yıllık anlaşmaya varan Trezeguet, transferinin hemen bitmesi için tatilini yarıda kesip İstanbul'a geldi. Inter ve Fiorentina'dan resmi teklifler alan Mısırlı oyuncu, "Hayır" yanıtını verdi.

Kasımpaşa'da 875 bin euro kazanan Trezeguet'e İnter 1 milyon euro önerdi. Müslüman olan Trezeguet, İstanbul'da yaşamaktan çok mutlu ve Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek tercihini G.Saray'dan yana kullandı.

BEKLEYECEĞİM

"Transfer dönemi bitene kadar G.Saray'ı bekleyeceğim" diyen Trezeguet, 5.9 milyon euro olan bonservisi için Kasımpaşa'dan indirim bekliyor.

Kampa götürülmeyen Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal, takas olarak önerilecek. Kasımpaşa kulübü bu takasa yanaşmazsa son çare olarak bonservis bedelinin uzun vadeli taksitlerle ödenmesi teklif edilecek.