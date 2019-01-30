Trezeguet: G.Saray'a gitmek istiyorım

Mbaye Diagne'nin transferini sonlandırmak için Kasımpaşa yönetimi ile masaya oturan Galatasaray, Fatih Terim'in sezon başındaki gözdesi Trezeguet için de fiyat sordu. Paşa, Faslı futbolcu için 10 milyon euro talep etti.

Garry Rodrigues'in Al İttihad'a gitmesi sonrasında bu bölgeye de takviye yapmayı düşünen Galatasaray'ın fiyat yüksek bulması nedeniyle takas seçeneklerini de masaya koyduğu ifade edildi.

BEN DE GİTMEK İSTİYORUM

Trezeguet de bu gelişmeler üzerine Kasımpaşa yönetimine, "Galatasaray beni istiyorsa gönderin. Ben de G.Saray'da oynamak istiyorum" dedi.

24 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunun bu isteğinden sonra Kasımpaşa Yönetimi şaşkına döndü.

Bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 5 gol, 5 asistlik performans sergileyerek takımının yükselişinde önemli pay sahiplerinden biri olmuştu.