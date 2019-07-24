Trezeguet resmen Aston Villa'da

Kasımpaşa formasıyla sergilediği futbolla yıldızını parlatan Trezeguet, kariyerini İngiltere'de sürdürecek.

10 MİLYON EURO

Mısırlı oyuncu için Aston Villa'nın yaklaşık 10 milyon euro ödeyeceği bildirildi. 2018'de Belçika'nın Anderlecht takımından 2 milyon euroya Kasımpaşa'ya gelen Trezeguet, gösterdiği performansla transferin dikkat çekici isimlerinden biri oldu.

Başarılı orta saha oyuncusu Galatasaray'ın yanısıra, İtalya'dan Sampdoria, France’dan Saint Etienne ile İngiltere Premier Lig'den Watford ve Everton ile de anılmıştı.

Mısırlı milyarder Nassef Sawiris'in patronu olduğu NSWE Grup ile ABD'li milyarder Wes Edens'in sahibi olduğu Aston Villa, yeni sezon öncesi 9. transferini gerçekleştirmiş oldu.

22 GOL 15 ASİST

Kasımpaşa formasıyla 2 sezonda ligde toplam 65 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 22 gol atıp 15 asist yaptı.

150 MİLYON TL

Diagne’yi, Galatasaray’a 13 milyon euroya satan Kasımpaşa, Trezeguet’i de Aston Villa’ya 10 milyon euro karşılığında verdi.

Böylece lacivert-beyazlılar, 6 ay içinde bu iki oyuncudan toplam 23 milyon euro (150 milyon TL) kazanmış oldu.