Trezeguet: Sezon sonu transfer olacağım

Geçen yaz ve ara transfer döneminde uzun süre Galatasaray ile ismi anılan Trezeguet, beIN Sports'a özel açıklamalar yaptı ve yaz aylarında ayrılma konusunda kulübüyle anlaştığını söyledi.

Devre arasında başkan ile konuşarak ayrılmama kararı verdiğini belirten Mısırlı oyuncu, "Devre arasında 5-6 teklif geldi. Birkaçı yurt dışından, Türkiye'den de çok iyi teklifler geldi. başkan ile oturdum, konuştum ve bana 'Şu anda sana ihtiyacımız var' dedi. Ben de bırakmak istemedim ve anlaştık. Yaza kadar devam edeceğim ve orada teklifler gelirse, değerlendireceğim" dedi.

"MEVKİMDE DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİYİM"

Mevkisinde dünyanın en iyilerinden biri olduğunu söyleyen Trezeguet, "Hedefim Türkiye veya yurt dışında bir takımda oynayıp, başarılı olmak. Benim için nerede olduğu fark etmez. Yeter ki iyi bir teklif olsun. İlk hedefim sürekli oynayacağım bir takıma gitmek. Ben oynarsam, mevkimde dünyanın en iyilerinden biriyim. Yurt dışından çok teklif geldi ama oynayamayacağım gibi bir fikir oluştuğu için gitmedim" ifadelerini kullandı.

Milli takımdan arkadaşı Salah ile ilgili de konuşan Trezeguet, "Salah ile 4 yıldır oynuyorum milli takımda, onunla gurur duyuyorum. Mısır ile çok iyi yerlere geldik, birlikte Dünya Kupası'na gittik. Onunla birlikte oynamaktan zevk alıyorum" diye konuştu.