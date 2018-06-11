Trezeguet: Size söz verdim, başkasına gitmem

Son şampiyon Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da geçiren ve yetenekleriyle izleyenleri kendisine hayran bırakan Trezeguet'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

5 MİLYON EUROYA SERBEST KALABİLİR

Asıl adı Mahmoud Hassan olmasına rağmen Trezeguet'ye olan hayranlığı nedeniyle onun adını taşımayı tercih eden Kasımpaşalı oyuncu, Dünya Kupası için Mısır Milli Takımı'na giderken, Galatasaray'a da transfer sözü vermişti.

Sözleşmesindeki, "5 milyon euroya serbest kalır" maddesi nedeniyle Cim-Bom ile anlaşan Trezeguet, Dünya Kupası öncesinde imza atamamıştı. Bu durum Cim-Bom'u endişeye sevk etmişti. Çünkü bu oyuncunun olası başarısı ve talibinin artması, Galatasaray'ı zora sokabilirdi.

SİZE SÖZ VERDİM

Ancak 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılara haber gönderdi ve yüreklere su serpti. Kasımpaşalı oyuncu, "Size söz verdim. Başka bir takımdan teklif gelse bile değerlendirmeyeceğim. Benimle ilgili kafanızda en ufak bir endişeniz olmasın. Çünkü size verdiğim sözün arkasında duracağım. Galatasaray her yönüyle bir futbolcunun oynamak isteyeceği bir kulüp. Bu takımın bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Bu gelişme, sarı-kırmızılılara rahat nefes aldırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transferdeki öncelikleri arasında yer alan yetenekli kanat oyuncusu için sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile pazarlıklara başladı. Cim-Bom, lacivert-beyazlılara son olarak 3.5 milyon euro ile birlikte Eren Derdiyok'u önerdi. Cim-Bom olumlu yanıt alamazsa 5 milyon euroluk çıkış maddesini kullanacak.