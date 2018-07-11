Trezeguet Slavia Prag ile anlaştı

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Galatasaray'da Trezeguet transferi olumsuz sonuçlandı...

Fatih Terim'in ısrarla istediği Mısırlı futbolcu Trezeguet, futbol hayatını Çek Cumhuriyeti'nde sürdürme kararı aldı.

MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞAMADI

Kralspor'un edindiği bilgiye göre; Uzun süredir sarı-kırmızılı kulüple görüşme halinde olan 23 yaşındaki futbolcunun yöneticilerle maddi konularda anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

Galatasaray'da geçen sezondan bu yana maaş konusunda sıkıntı yaşandığını öğrenen Trezeguet, tercihini Slavia Prag'dan yana kullandı.

EN PAHALI TRANSFER OLACAK

Çek ekibiyle 2 milyon 400 bin euroya anlaşan Mısırlı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek için Çekya'ya gitti. 5 milyon euroya serbest kalma maddesi olan Trezeguet, Slavia Prag'a transfer olursa Çekya tarihinin en pahalı transferi olacak.

ÇİNLİLER SATIN ALDI

Slavia Prag'ın yüzde 99,96'sı geçen yıl Çinli grup CEFC'ye satıldı. Çinli yatırımcıların devraldığı Prag'ın büyük bir atılım yaparak büyük transferler yapması bekleniyor.