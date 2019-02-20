Trezeguet'den G.Saray taraftarına cevap

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan Trezeguet'le ilgilenmiş ancak mutlu sona ulaşamamıştı. Sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini saklamayan Mısırlı futbolcu, sarı-kırmızılı ekibe gitmek istiyor.

Geçtiğimiz gün bir alışverişe merkezine giden Trezeguet, burada Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"COME TO GALATASARAY"

Trezeguet tek başına geldiği AVM'de Galatasaraylı birkaç futbolsever tarafından Trezeguet, "Come To Galatasaray" tezahüratıyla karşılaştı. Mısırlı futbolcu ise "İnşallah" diyerek karşılık verdi.

Ocak ayı tranfer döneminin son saatkerine kadar Kasımpaşa ile pazarlık yapan ve Trezeguet için 4 milyon euro + 2 futbolcuyu takasta öneren sarı-kırmızılı kulübün bir teklifi kabul edilmemişti.