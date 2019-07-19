Trezeguet'nin yeni adresi Aston Villa

Geçtiğimiz sezondan itibaren hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Trezeguet, Premier Lig'e gittti.

KULÜPLER PRENSİPTE ANLAŞTI

Galatasaray'la Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın istediği bonservis bedelini vermeye yanaşmayınca, Mısırlı futbolcu için Aston Villa ile anlaşma sağlandı.

Son olarak Afrika Uluslar Kupası'nda Mısırla gösterdiği performansla dikkatleri bir kez daha üzerine çeken 24 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki günlerde yeni kulübüyle resmi sözleişme imzalamak için İngiltere'ye gidecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe, hem geçen sezon başında hem de devre arasında Trezeguet için Kasımpaşa'yla görüştü ancak sıkı pazarlıklar sonunda taraflar anlaşamadı.

Mısırlı kanat oyuncusu, 2018-2019 sezonunda Kasımpaşa formasıyla çıktığı 34 maçta 9 gol 9 asistlik performans sergiledi.