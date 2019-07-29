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Trezeguet'ye Aston Villa'dan büyük övgü

Kasımpaşa'dan yaklaşık 10 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet, ilk maçında kendine hayran bıraktı.

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Charlton Athletic karşısında ilk maçına çıkan Mısırlı oyuncu, performansıyla camiayı büyüledi. Maçtan sonra Aston Villa Kulübü’nün internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncuya övgü yağdırıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında süre alan Mısırlı futbolcu otoritelerden tam not alırken, kulübün de resmi’ övgüsünü kazandı.

 

KISA SÜREDE KALİTESİNİ GÖSTERDİ

Aston Villa Kulübü’nün internet sitesinde ilk performansı değerlendirilen 24 yaşındaki futbolcu için övgü dolu ifadelere yer verildi. Yetenekli oyuncu için ''kısa sürede kalitesini gösterdi' cümlesi kullanılırken, maçı takip eden tüm seyircilerin beğenisini kazanmayı başardı. 

Oyunda kaldığı süre boyunca müthiş yeteneğiyle, kendisini tutan rakip oyuncuları ekarte ederek takımını ileri taşıyan yıldız, performansıyla ilk maçında heyecan yaratmayı başararak Aston Villalı taraftarları şimdiden kendisine hayran bıraktı. 

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