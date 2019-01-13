Tribünden düşen F.Bahçeli taraftar taburcu oldu

9 saat ameliyat masasında kalan, bir süre yoğun bakımda tutulan Ergen, 25 gün sonra hastaneden çıkarıldı.

Ergen’in taburcu edildiği gün Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, onu yalnız bırakmadı.

Hastane çıkışında konuşan Koç, şunları söyledi: “Bu sabah mutlu uyandık. Soner, feci bir kaza geçirdi. Biz maçtan sonra buraya geldiğimizde durum vahimdi. Yaşayıp yaşamayacağı, yaşarsa ne şartlarda yaşayacağı belli değildi. Doğrusunu söylemek gerekirse pek umutlu değildik. Buraya binlerce taraftar geldi, ailesi geldi. Ondan sonra şans bize gülmeye başladı.”





İLK MAÇINI LOCADA İZLEYECEK

“Herkese desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. İlk gün Soner’in buradan sağlıklı bir şekilde yürüyerek çıkmasını beklemiyorduk. Dolayısıyla ne kadar mutlu olduğumuzu tahmin edebilirsiniz. Tabii burada Soner’i de kutlamamız lazım. Onun azmi, mücadelesi, hayata tutunma arzusu... En kısa zamanda tekrar maçlara gelecek. İnşallah ilk maçı da ailesiyle beraber bizim yönetim locasında seyrederiz. Herkese geçmiş olsun.”